Avrupa'da rövanş zamanı: Takımlarımız tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi 3. Turu rövanş maçlarında da Başakşehir, İzlanda takımı Breidablik ile, Konyaspor da Lihteynştayn temsilcisi Vaduz ile kendi sahalarında mücadele edecek.
İlk maçlarda Fenerbahçe ve Başakşehir rakiplerini mağlup ederken, Konyaspor ise berabere kalmıştı.
Fenerbahçe gözünü play-off’a dikti
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında bugün Çekya temsilcisi Slovacko’ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.
Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Nazım Sangare ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almazken, adı UEFA listesinde bulunan Mergim Berisha ise tedavi amaçlı Slovacko kafilesinde yer almadı.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Luan Peres ve genç futbolcu İsmail Yüksek ise görev verilmesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek.
- SLOVACKO-FENERBAHÇE
- STAT: Mestsky Fotbalovy
- HAKEM: Nikola Dabanovic (Karadağ)
- SAAT: 20.00
- YAYIN: S Sport
- SLOVACKO: Nguyen, Reinberk, Sinyavskiy, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Havlik, Travnik, Holzer, Kalabiska
- TEKNİK DİREKTÖR: Martin Svedik
- FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln, Valencia, Serdar Dursun
- TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus
🏆 #UEL Üçüncü Ön Eleme 2. Maç
🆚 Slovacko
🗓 11 Ağustos Perşembe
🕗 20.00
📍 City Stadium - Uherske Hradiste
📺 S Sport
📲 #SLVvFB pic.twitter.com/gyqgR3yHM3
🏆 #UEL Üçüncü Ön Eleme 2. Maç
Konyaspor tur için sahada
Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Lihtenştayn temsilcisi Vaduz’u konuk edecek. Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan yeşil-beyazlı temsilcimiz, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışacak. Konyaspor, 3. eleme turunda Vaduz’u geçerse, play-off turunda Azerbaycan’ın Neftçi takımıyla Avusturya ekibi Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
- KONYASPOR-VADUZ
- STAT: Konya Büyükşehir
- SAAT: 20.00
- HAKEM: Guillermo Cuadra Fernandez (İspanya)
- YAYIN: A Spor
- KONYASPOR: Sehic, Adil, Guilherme, Calvo, Ahmet, Rahmanovic, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Amilton, Muhammet Demir
- TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
- VADUZ: Büchel, Goelzer, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Fehr, Dobras, Sutter
- TEKNİK DİREKTÖR: Mario Frick
Focus on #UECL 💚🤍 pic.twitter.com/PQc6sYgOjT
Focus on #UECL 💚🤍 pic.twitter.com/PQc6sYgOjT— arabam.com Konyaspor (@konyaspor) August 10, 2022
Başakşehir avantajı korumak istiyor
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün İzlanda’nın Breidablik takımını konuk edecek. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, sahasındaki karşIlaşmaya tur için avantajlı çıkıyor. İstanbul ekibi, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide turu geçecek. Başakşehir’in 90 dakika sonunda iki farklı geride olması durumunda ise uzatmalara gidilecek.
Başakşehir turu geçerse, play-offta Norveç ekibi Lilleström ile Belçika’nın Antwerp takımının galibiyle karşılaşacak.
- BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK
- STAT: Başakşehir
- SAAT: 20.45
- HAKEM: Tomas Bognar (Macaristan)
- YAYIN: TRT Spor
- BAŞAKŞEHİR: Volkan, Şener, Duarte, Chouiar, Hasan Ali, Ömer Ali, Aleksic, Biglia, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Okaka
- TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu
- BREİDABLİK: Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson
- TEKNİK DİREKTÖR: Oskar Thorvaldsson
⚽ MAÇ GÜNÜ | #IBFKvBR
🆚 Breidablik
🏆 UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme
🏟 https://t.co/vgkVnqyde8
🕘 20.45 pic.twitter.com/bCdYXLN2o7
⚽ MAÇ GÜNÜ | #IBFKvBR