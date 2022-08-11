Avrupa'da rövanş zamanı: Takımlarımız tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi 3. Turu rövanş maçlarında da Başakşehir, İzlanda takımı Breidablik ile, Konyaspor da Lihteynştayn temsilcisi Vaduz ile kendi sahalarında mücadele edecek.

İlk maçlarda Fenerbahçe ve Başakşehir rakiplerini mağlup ederken, Konyaspor ise berabere kalmıştı.

Fenerbahçe gözünü play-off’a dikti





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında bugün Çekya temsilcisi Slovacko’ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.

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Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Joao Pedro, Nazım Sangare ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almazken, adı UEFA listesinde bulunan Mergim Berisha ise tedavi amaçlı Slovacko kafilesinde yer almadı.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Luan Peres ve genç futbolcu İsmail Yüksek ise görev verilmesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek.

SLOVACKO-FENERBAHÇE

STAT: Mestsky Fotbalovy

Mestsky Fotbalovy HAKEM: Nikola Dabanovic (Karadağ)

Nikola Dabanovic (Karadağ) SAAT: 20.00

20.00 YAYIN: S Sport

S Sport SLOVACKO: Nguyen, Reinberk, Sinyavskiy, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Havlik, Travnik, Holzer, Kalabiska

Nguyen, Reinberk, Sinyavskiy, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Havlik, Travnik, Holzer, Kalabiska TEKNİK DİREKTÖR: Martin Svedik

Martin Svedik FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln, Valencia, Serdar Dursun

Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln, Valencia, Serdar Dursun TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

🏆 #UEL Üçüncü Ön Eleme 2. Maç

🆚 Slovacko

🗓 11 Ağustos Perşembe

🕗 20.00

📍 City Stadium - Uherske Hradiste

📺 S Sport

📲 #SLVvFB pic.twitter.com/gyqgR3yHM3 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 10, 2022

Konyaspor tur için sahada

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Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün Lihtenştayn temsilcisi Vaduz’u konuk edecek. Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 1-1 berabere tamamlayan yeşil-beyazlı temsilcimiz, taraftarı önünde play-off etabına çıkmasını sağlayacak skoru almaya çalışacak. Konyaspor, 3. eleme turunda Vaduz’u geçerse, play-off turunda Azerbaycan’ın Neftçi takımıyla Avusturya ekibi Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

KONYASPOR-VADUZ

STAT: Konya Büyükşehir

Konya Büyükşehir SAAT: 20.00

20.00 HAKEM: Guillermo Cuadra Fernandez (İspanya)

Guillermo Cuadra Fernandez (İspanya) YAYIN: A Spor

A Spor KONYASPOR: Sehic, Adil, Guilherme, Calvo, Ahmet, Rahmanovic, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Amilton, Muhammet Demir

Sehic, Adil, Guilherme, Calvo, Ahmet, Rahmanovic, Soner, Hadziahmetovic, Michalak, Amilton, Muhammet Demir TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

İlhan Palut VADUZ: Büchel, Goelzer, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Fehr, Dobras, Sutter

Büchel, Goelzer, Hasler, Gasser, Traber, Gabriel, Tunahan, Gajic, Fehr, Dobras, Sutter TEKNİK DİREKTÖR: Mario Frick

Focus on #UECL 💚🤍 pic.twitter.com/PQc6sYgOjT — arabam.com Konyaspor (@konyaspor) August 10, 2022

Başakşehir avantajı korumak istiyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında bugün İzlanda’nın Breidablik takımını konuk edecek. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan turuncu-lacivertli ekip, sahasındaki karşIlaşmaya tur için avantajlı çıkıyor. İstanbul ekibi, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı yenilgide turu geçecek. Başakşehir’in 90 dakika sonunda iki farklı geride olması durumunda ise uzatmalara gidilecek.

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Başakşehir turu geçerse, play-offta Norveç ekibi Lilleström ile Belçika’nın Antwerp takımının galibiyle karşılaşacak.

BAŞAKŞEHİR-BREİDABLİK

STAT: Başakşehir

Başakşehir SAAT: 20.45

20.45 HAKEM: Tomas Bognar (Macaristan)

Tomas Bognar (Macaristan) YAYIN: TRT Spor

TRT Spor BAŞAKŞEHİR: Volkan, Şener, Duarte, Chouiar, Hasan Ali, Ömer Ali, Aleksic, Biglia, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Okaka

Volkan, Şener, Duarte, Chouiar, Hasan Ali, Ömer Ali, Aleksic, Biglia, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Okaka TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu BREİDABLİK: Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson

Einarsson, Muminovic, Sigurjonsson, Gunnlaugsson, Einarsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorhallsson, Margeirsson, Thorvaldsson, Ingvarsson TEKNİK DİREKTÖR: Oskar Thorvaldsson

⚽ MAÇ GÜNÜ | #IBFKvBR

🆚 Breidablik

🏆 UEFA Konferans Ligi Üçüncü Eleme

🏟 https://t.co/vgkVnqyde8

🕘 20.45 pic.twitter.com/bCdYXLN2o7 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 11, 2022