Fenerbahçe'den Rebic hamlesi

Rebic'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro
Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Ante Rebic'i transfer etmek istiyor.
Ara transfer döneminde kaliteyi artırmaya yönelik bir transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Hırvat yıldızın transferi için Milan ve oyuncuyla temasa geçti. Rebic'in şartlarını soran Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle istiyor. Milan da Rebic'in satışına sıcak bakıyor.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon Milan'da 7'si ilk 11 olmak üzere 21 maçta forma giyerken 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.