Fenerbahçe'den Rebic hamlesi

Ara transfer döneminde kaliteyi artırmaya yönelik bir transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, bu doğrultuda Hırvat yıldızın transferi için Milan ve oyuncuyla temasa geçti. Rebic'in şartlarını soran Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle istiyor. Milan da Rebic'in satışına sıcak bakıyor.