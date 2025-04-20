Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Stadyumda DJ kabinine saldırdı

Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda yara aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, bir grup taraftar, stadyumda sesi yükselten DJ kabinine saldırdı.
Fenerbahçe, Süper Lig 32. haftasında iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçmesine rağmen 90+4'te gelen golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Yenilen gollerin ve son düdüğün ardından stadyumda büyük tepki vardı. Tribünde "Yönetim İstifa" sesleri yükselirken pankartların indirildiği görüntülendi.
Kale arkasında yer alan taraftar grubu, stadyumda sesi yükselten DJ kabinine saldırdı.
İstifa seslerini bastırmak için açılan sese öfkelenen sarı-lacivertliler, DJ kabinine yönelerek cama vurdu.