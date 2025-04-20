Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü.
Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Yenilen beraberlik golünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
Sarı-kırmızılı ekibin skoru belirleyen 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.
Kayserispor'un golünün ardından Fenerbahçe taraftarları, çılgına döndü. Kadıköy'de başkan Ali Koç'a tepki gösterildi. Taraftarlar, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sloganları atıldı.
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