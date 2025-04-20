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Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

21:1420/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü.
Fenerbahçeli taraftarlar çılgına döndü.

Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Yenilen beraberlik golünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.


Sarı-kırmızılı ekibin skoru belirleyen 90+4. dakikada Talha Sarıarslan'dan geldi.


Kayserispor'un golünün ardından Fenerbahçe taraftarları, çılgına döndü. Kadıköy'de başkan Ali Koç'a tepki gösterildi. Taraftarlar, "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" sloganları atıldı.








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