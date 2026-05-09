Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

23:31 9/05/2026, Cumartesi
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakipleri netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin seri başı olabilmesi için Avrupa’daki üç kritik ihtimalin gerçekleşmesi gerekirken, olası senaryoda daha avantajlı bir kura çekimine katılması bekleniyor. İşte muhtemel rakipler...

Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakipleri şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin kura çekimine seri başı olarak katılabilmesi için Avrupa’daki bazı kritik ihtimallerin gerçekleşmesi gerekiyor.


Mevcut tabloda Fenerbahçe’nin 2. ön eleme turunda karşılaşabileceği rakipler arasında şu ekipler yer alıyor:

"Gornik Zabrze, Celtic, Sturm Graz"


Sarı-lacivertlilerin 3. eleme ve play-off turundaki muhtemel rakipleri ise daha zorlu takımlardan oluşuyor:

"Lille, Bodø/Glimt, Benfica, Club Brugge"


Ancak Avrupa’daki bazı sonuçların Fenerbahçe lehine gerçekleşmesi halinde temsilcimizin kura çekimine seri başı takımlar arasında katılması bekleniyor.


İşte Fenerbahçe’nin Seri Başı Olması İçin Gereken İhtimaller

Rangers’ın ligini ikinci sırada tamamlamaması gerekiyor. İskoç ekibi, bitime 3 hafta kala lider Celtic’in 4 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Olympiakos’un ligini ikinci sırada bitirmemesi gerekiyor. Yunanistan temsilcisi, bitime 3 hafta kala averajla PAOK’un gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Aston Villa’nın UEFA Avrupa Ligi’ni kazanıp Premier Lig’de ilk 5 içerisinde kalması gerekiyor. İngiliz ekibi, ligde bitime 3 hafta kala 5. sırada yer alırken, 6. sıradaki takımın 6 puan önünde bulunuyor. Ayrıca Avrupa Ligi’nde yarı final mücadelesi veriyor.

Bu senaryoların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda daha avantajlı bir kura çekimine girecek.


İşte Seri Başı Senaryosunda Muhtemel Rakipler

Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi’ne kalabilmek için aşağıdaki takımlardan ikisini elemek zorunda kalabilir:

Sparta Prag, Union SG, NEC Nijmegen, PAOK, Rennes, Celtic, AEK, Twente, Sturm Graz, Monaco, RB Salzburg





