Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakipleri şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin kura çekimine seri başı olarak katılabilmesi için Avrupa’daki bazı kritik ihtimallerin gerçekleşmesi gerekiyor.
Ancak Avrupa’daki bazı sonuçların Fenerbahçe lehine gerçekleşmesi halinde temsilcimizin kura çekimine seri başı takımlar arasında katılması bekleniyor.
Rangers’ın ligini ikinci sırada tamamlamaması gerekiyor. İskoç ekibi, bitime 3 hafta kala lider Celtic’in 4 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.
Olympiakos’un ligini ikinci sırada bitirmemesi gerekiyor. Yunanistan temsilcisi, bitime 3 hafta kala averajla PAOK’un gerisinde 3. sırada yer alıyor.
Aston Villa’nın UEFA Avrupa Ligi’ni kazanıp Premier Lig’de ilk 5 içerisinde kalması gerekiyor. İngiliz ekibi, ligde bitime 3 hafta kala 5. sırada yer alırken, 6. sıradaki takımın 6 puan önünde bulunuyor. Ayrıca Avrupa Ligi’nde yarı final mücadelesi veriyor.
Bu senaryoların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda daha avantajlı bir kura çekimine girecek.
Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi’ne kalabilmek için aşağıdaki takımlardan ikisini elemek zorunda kalabilir:
Sparta Prag, Union SG, NEC Nijmegen, PAOK, Rennes, Celtic, AEK, Twente, Sturm Graz, Monaco, RB Salzburg