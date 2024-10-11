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Fernando Muslera'dan sürpriz hamle! Kulüp satın aldı

Fernando Muslera'dan sürpriz hamle! Kulüp satın aldı

16:4311/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
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Muslera, 2011'den beri Galatasaray forması giyiyor.
Muslera, 2011'den beri Galatasaray forması giyiyor.

Galatasaray forması giyen Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ülkesi Uruguay'da bir takım satın aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, geleceği için sürpriz bir adım attı. Tecrübeli eldiven, Hürriyet'te yer alan habere göre ülkesi Uruguay'da 3. Lig'de mücadele eden Sportivo Bella ltalia'yı satın aldı.


38 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılılarla mayıs ayında bitecek olan konratı yenilenmezse ülkesine dönüp mesaisini kulübüne harcayacağı ifade edildi.


Deneyimli file bekçisi, 2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer oldu ve o tarihten bu yana aralıksız sarı-kırmızılı takımda forma giyiyor.




#Fernando Muslera
#Uruguay
#Galatasaray

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