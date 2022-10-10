Formula 1'de Red Bull'a soruşturma açıldı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1'de Red Bull takımına, bütçe ihlali yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı. Red Bull takım patronu ise, bütçeye uygun hareket ettiklerinden emin olduklarını söyledi.

FIA'nın yaptığı açıklamaya göre Red Bull, geçen yıl 145 milyon dolarlık bütçe sınırını yüzde 5'ten daha az bir oranda aştı. Açıklamada, bütçenin ne kadar aşıldığına ya da cezaya dair bir detaya yer verilmezken, kınamadan puan silmeye kadar uzanan skalada Red Bull'un hangi cezayı alacağı merakla bekleniyor.

Formula 1'de mücadele eden 10 takımdan sadece Red Bull bütçe ihlali yaptığı, Aston Martin'in ise prosedür hatası yaptığı bildirildi.

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Red Bull takım patronu Christian Horner, BBC'ye verdiği demeçte iddiaları kabul etmediklerini belirterek, "Sınırın ve mali düzenlemelerin içinde hareket ettiğimizden eminiz. Diğer takımların suçlamaları karşısında şaşkınız. FIA'nın süreci tamamlamasını ve ne çıkacağını görmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.