Spor Formula 1de Red Bulla soruşturma açıldı
MOTOR SPORLARI

Formula 1'de Red Bull'a soruşturma açıldı

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1'de Red Bull takımına, bütçe ihlali yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı. Red Bull takım patronu ise, bütçeye uygun hareket ettiklerinden emin olduklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Formula 1de Red Bulla soruşturma açıldı
Verstappen

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1'de Red Bull takımına, bütçe ihlali yaptığı gerekçesiyle inceleme başlatıldığını açıkladı. Red Bull takım patronu ise, bütçeye uygun hareket ettiklerinden emin olduklarını söyledi.

FIA'nın yaptığı açıklamaya göre Red Bull, geçen yıl 145 milyon dolarlık bütçe sınırını yüzde 5'ten daha az bir oranda aştı. Açıklamada, bütçenin ne kadar aşıldığına ya da cezaya dair bir detaya yer verilmezken, kınamadan puan silmeye kadar uzanan skalada Red Bull'un hangi cezayı alacağı merakla bekleniyor.

Formula 1'de mücadele eden 10 takımdan sadece Red Bull bütçe ihlali yaptığı, Aston Martin'in ise prosedür hatası yaptığı bildirildi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, BBC'ye verdiği demeçte iddiaları kabul etmediklerini belirterek, "Sınırın ve mali düzenlemelerin içinde hareket ettiğimizden eminiz. Diğer takımların suçlamaları karşısında şaşkınız. FIA'nın süreci tamamlamasını ve ne çıkacağını görmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

  • Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, pazar günü Japonya Grand Prix'sini kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.
Trabzonspor-Kasımpaşa

Trabzonspor-Kasımpaşa

​Mücadelenin canlı anlatımı saat 20.00'de başlayacak.
Başakşehir - Sivasspor

Başakşehir - Sivasspor

Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor.
İlk maçımız deplasmanda

İlk maçımız
deplasmanda

EURO 2024 Elemeleri fikstürü belli oldu.
İmzalar atıldı

İmzalar atıldı

Atletico Madrid Griezmann'ın bonservisini aldı.
'Kuralı bilmiyorsan öğren!'

'Kuralı bilmiyorsan öğren!'

​Beşiktaş Kulübü'nden sert bir açıklama yayınlandı.
Jesus <br>çılgına döndü

Jesus
çılgına döndü

Gol sevincinde futbolcularını fırçaladı.
Futbolu bıraktı

Futbolu bıraktı

​Genç oyuncu, 24 yaşında yeşil sahalara veda etti.
VAR kalkıyor mu?

VAR kalkıyor mu?

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı.
İkisini birden istiyor

İkisini birden istiyor

​Galatasaray'da transfer harekatı erken başladı.
'Olağandışı bahis <br>tespit edilecek'

'Olağandışı bahis
tespit edilecek'

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin <br>golüne sevindi mi?

Fenerbahçe'nin
golüne sevindi mi?

​Caner Erkin tartışılan görüntüsü hakkında açıklama yaptı.
UEFA'dan görev

UEFA'dan görev

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic-Leipzig maçını yönetecek.
Trabzonspor'da <br>'sarı' alarm

Trabzonspor'da
'sarı' alarm

​Üç futbolcu kart görürse Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.