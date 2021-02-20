Galatasaray, Alanya deplasmanından 3 puanla döndü

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

BU sonucun ardından Galatasaray puanını 54'e yükseltirken, Alanyaspor ise 42 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-kırmızılılar sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak.

SPOR Rıdvan Dilmen: Onyekuru'nun pozisyonunda ben darbe görmedim

Onyekuru penaltı bekledi

Galatasaray'da Henry Onyekuru ile Aytemiz Alanyaspor'da Umut Güneş'in girdiği ikili pozisyonda, sarı-kırmızılı oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı. Onyekuru ve Galatasaraylı oyuncular pozisyonda penaltı beklerken, mücadelenin hakemi Zorbay Küçük 'devam' kararı verdi.

Babacar için kırmızı kart istendi

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Mücadelede bir pozisyon esnasında Alanyasporlu futbolcu Babacar'ın ayağı, Galatasaraylı oyuncu Luyindama'nın başına geldi. Kaşı açılan Luyindama, karşılaşmaya bandajla devam ederken, Babacar sarı kart ile cezalandırıldı. Galatasaraylı oyuncular Babacar'ın kırmızı kart görmesi için hakeme itirazda bulunurken, sarı-kırmızlı kulüpte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.