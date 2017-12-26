ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Galatasaray-Bucaspor: 3-0

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu maçında Bucaspor'la karşılaştı. Sarı kırmızılılar Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün (2) golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray, Bucaspor'u 3-0 yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Galatasaray, Bucaspor'u 3-0 yenerek rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı kırmızı takımın başında ikinci maçına çıkan tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra, Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli'yi Bucaspor maçında oynatmadı.

  • Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Selçuk İnan ve 41. ve 43. dakikalarda Sinan Gümüş attı. Bu maçın rövanşı 16 Ocak 2018'de oynanacak.

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