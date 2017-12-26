Galatasaray-Bucaspor: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'u 3-0 mağlup etti.
Sarı kırmızı takımın başında ikinci maçına çıkan tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra, Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli'yi Bucaspor maçında oynatmadı.
- Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Selçuk İnan ve 41. ve 43. dakikalarda Sinan Gümüş attı. Bu maçın rövanşı 16 Ocak 2018'de oynanacak.
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