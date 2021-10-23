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Galatasaray idmanı taraftara açıyor

Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanı taraftara açık şekilde Nef Stadyumu’nda gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi AA
Galatasaray idmanı taraftara açıyor
Sarı-kırmızılılar daha önce de idmanı taraftarına açmıştı.

Galatasaray Kulübü, 25 Ekim Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç öncesi taraftara açık idman yapılacağını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, derbinin son idmanının Nef Stadı'nda yapılacağı belirtilerek, "Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek" denildi.

Kombine, VIP kombine, 5 lig maçı paketinin yanı sıra loca sahiplerinin idmanı ücretsiz izleyebileceğine yer verilen açıklamada, biletlerin bugün 15.00'te 19.05 liradan satışa sunulacağı belirtildi.
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