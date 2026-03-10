Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Galatasaray rövanş için sahaya çıkıyor

Galatasaray rövanş için sahaya çıkıyor

13:3010/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Galatasaraylı oyuncular tur için mücadele edecek.
Galatasaraylı oyuncular tur için mücadele edecek.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Greenyard Maaseik'e konuk olacak. Steengoed Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.


Karşılaşmada Bosko Milic (Avusturya) ve Daniel Apanowicz (Almanya) hakem ikilisi görev yapacak.


Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 mağlup olmuştu.












#Galatasaray Erkek Voleybol Takımı
#Belçika
#Greenyard Maaseik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa TOKİ sözleşmeleri ne zaman imzalanacak? İlk taksit ve peşinat ödeme takvimi