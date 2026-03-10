Galatasaray rövanş için sahaya çıkıyor

Galatasaraylı oyuncular tur için mücadele edecek.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda Greenyard Maaseik'e konuk olacak. Steengoed Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmada Bosko Milic (Avusturya) ve Daniel Apanowicz (Almanya) hakem ikilisi görev yapacak.
Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
