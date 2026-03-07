Yeni Şafak
Onikişubat Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti

Onikişubat Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti

7/03/2026, Cumartesi
AA
Onikişubat Belediyespor takımının şampiyonluk pozu
Onikişubat Belediyespor takımının şampiyonluk pozu

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Lig'de Onikişubat Belediyespor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek Efeler Ligi'ne yükseldi.

Onikişubat Belediyespor, Erkekler Voleybol 1. Lig'de şampiyon oldu.


Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-22, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.


Onikişubat Belediyespor, 24 maçta aldığı 22 galibiyet ve kazandığı 64 puanla şampiyonluğunu ilan ederek Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.






