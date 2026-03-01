Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Efeler Ligi'nde kazanan Halkbank

Efeler Ligi'nde kazanan Halkbank

16:001/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
SMS Grup Efeler Ligi
SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon
: Gebze
Hakemler:
Hakkı Demiralay, Serap Kuka
Gebze Belediyespor:
Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca)
Halkbank:
Ulaş Kıyak, Sliwka, Ertuğrul Gazi Metin, Hidalgo, Sotola, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Özdemir, Tuna Uzunkol)
Setler:
20-25, 23-25, 21-25
Süre:
88 dakika

#Gebze
#Halkbank
#SMS Grup Efeler Ligi
#VOLEYBOL
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay TOKİ kurası ne zaman çekilecek?