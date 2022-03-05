Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: "Ne bulduysak o"

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanoivc'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bu kadroyu kendisinin kurmadığını söyledi. Torrent'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İkinci yarı daha iyiydik"

"İlk 20 dakikada maçı kaybettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı daha dengeliydi. İkinci yarı daha iyi oynadık ama 19 dakika içinde iki gol yemek zor oluyor."

"Kazanmak için oynayacağız"

"Birçok maçı kazanacağız, bazı maçları da kaybedeceğiz. İşin gerçeği bu. Şu andan sonra da her maça kazanmak için çıkacağız."

REKLAM

"Kadroyu ben kurmadım"

"Bu kadroyu ben yapmadım, bu kadro bana kalmış olan bir kadro. Ben bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o."

Torrent'ten iki farklı açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 2 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızdan çok memnunum. Daha iyi oyunculara ihtiyacım olduğunu söylemiyorum. Bizim oyuncularımız çok iyi zaten" ifadelerini kullanmıştı. İspanyol hocanın 3 gün sonra Konyaspor maçında yapmış olduğu, "Bu kadroyu ben yapmadım, bu kadro bana kalmış olan bir kadro" açıklaması tepkilere neden oldu.

SPOR Konyaspor Galatasaray'ı eli boş gönderdi

SPOR Domenec Torrent: "Hayatımda ilk defa bu kadar çok oyuncuyla karşılaşıyorum bir kadroda"