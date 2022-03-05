​Konyaspor, Galatasaray'ı eli boş gönderdi.

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanoivc'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 52'ye yükseltti. Galatasaray ise 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

4 hafta sonra yenildi

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan, 2 galibiyet ve 2 beraberlik çıkartan sarı-kırmızılı takım; beşinci maçta Konyaspor'a kaybetti. Galatasaray bu mücadele öncesinde oynadığı son 2 maçta, Çaykur Rizespor'u ve Göztepe'yi mağlup etmişti.

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4 hafta sonra kazandı

Sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenen Konyaspor, 4 hafta sonra galibiyet aldı. Yeşil-beyazlı takım bu süreçte, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

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