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Konyaspor Galatasaray'ı eli boş gönderdi

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildi ve 4 hafta sonra mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Konyaspor ise 4 hafta sonra kazandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 8. dakikada Ahmed Hassan ve 20. dakikada Amar Rahmanoivc'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 52'ye yükseltti. Galatasaray ise 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

4 hafta sonra yenildi

Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan, 2 galibiyet ve 2 beraberlik çıkartan sarı-kırmızılı takım; beşinci maçta Konyaspor'a kaybetti. Galatasaray bu mücadele öncesinde oynadığı son 2 maçta, Çaykur Rizespor'u ve Göztepe'yi mağlup etmişti.

4 hafta sonra kazandı

Sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenen Konyaspor, 4 hafta sonra galibiyet aldı. Yeşil-beyazlı takım bu süreçte, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.


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