Spor Konyasporlu taraftarlardan 3 boyutlu koreografi
FUTBOL FUTBOL

Konyasporlu taraftarlardan 3 boyutlu koreografi

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Konyaspor'da yeşil-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesi Şampiyonlar Ligi temalı koreografi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, futbol severler tarafından büyük beğeni topladı. Özel gözlük yardımıyla görülen koreografide hedef Şampiyonlar Ligi olarak gösterildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyasporlu taraftarlardan 3 boyutlu koreografi
Konyaspor taraftarından koreografi

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un arkasında ikinci sırada bulunan Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Karşılaşma başlamadan önce Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda hoparlörden Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Ligde ikinciliği hedefleyen yeşil-beyazlı ekibin taraftarları da Şampiyonlar Ligi temalı koreografi gösterisi sergiledi.

Üç boyutlu koreografi

Konyaspor Nalçacılılar Grubu tarafından kuzey tribününde üç boyutlu koreografi yapıldı. Taraftarlara dağıtılan gözlük yardımıyla görülen koreografide; Konyaspor'un Şampiyonlar Ligi hedefi mesajı verildi.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Galatasaray maçında, tribünlerde yapılan görsel şov futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Konyasporlu taraftarların Şampiyonlar Ligi temalı koreografi
Konyasporlu taraftarların Şampiyonlar Ligi temalı koreografi

Konyada ikinci perde

Konya'da ikinci perde

​Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor.
Olumlu seyir sürüyor

Olumlu seyir sürüyor

​Türkiye'nin 5 Mart koronavirüs tablosu açıklandı.
İşgalde 10uncu gün: Silahlar susacak mı? Geçici ateşkes ve insani koridor adımı ertelendi

​ROKETSAN paylaştı: 20 roketi bünyesinde barındırıyor.

Görenler hayretler içerisinde kalıyor.

Yanlış infaz

Yanlış infaz

​İntikam için gelen motosikletli saldırganlar yakalandı.

Bantla direğe bağladılar

Bantla direğe bağladılar

Casusluk yaptığı iddia ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.