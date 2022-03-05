Konyasporlu taraftarlardan 3 boyutlu koreografi

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un arkasında ikinci sırada bulunan Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Karşılaşma başlamadan önce Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda hoparlörden Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Ligde ikinciliği hedefleyen yeşil-beyazlı ekibin taraftarları da Şampiyonlar Ligi temalı koreografi gösterisi sergiledi.
Üç boyutlu koreografi
Konyaspor Nalçacılılar Grubu tarafından kuzey tribününde üç boyutlu koreografi yapıldı. Taraftarlara dağıtılan gözlük yardımıyla görülen koreografide; Konyaspor'un Şampiyonlar Ligi hedefi mesajı verildi.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Galatasaray maçında, tribünlerde yapılan görsel şov futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Konyaspor'dan Şampiyonlar Ligi temalı koreografipic.twitter.com/RFHbmspYRx
Konyaspor'dan Şampiyonlar Ligi temalı koreografipic.twitter.com/RFHbmspYRx— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 5, 2022