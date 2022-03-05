Konyasporlu taraftarlardan 3 boyutlu koreografi Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk eden Konyaspor'da yeşil-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesi Şampiyonlar Ligi temalı koreografi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, futbol severler tarafından büyük beğeni topladı. Özel gözlük yardımıyla görülen koreografide hedef Şampiyonlar Ligi olarak gösterildi.

Abone Ol