Galatasaray'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

14:2314/10/2025, Salı
AA
Antrenmandan kare.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman salonda kuvvet çalışmasıyla başladı.


Sahada topla ısınma ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, birebir oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Başakşehir
