Okan Buruk'tan Osimhen itirafı: Giderken korkuyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Victor Osimhen'in milli takıma gittiğinde tedirgin olduğunu ifade eden başarılı çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Wilfried Singo'nun son durumunu da açıkladı.
Okan Buruk, kulübün YouTube kanalında soruları cevapladı. 51 yaşındaki teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"İyiyiz. Milli takım arası. Biraz dinlendik. Tekrar çalışmalara başladık. Çok az oyuncu var, çoğu milli takımda. Dinlenme, kalan ve sakat oyuncuları hazırlama. Bir an önce oyuncularımızı bekliyoruz."
"Biz Osimhen'i gönderirken korkmaya başlıyoruz. Sadece uçağın camının kırılması değil... Afrika'da oynayan oyuncular için hem maç sertliği hem stadyum zeminlerinin kötü olması, her gönderdiğimizde korkuyoruz. Bir önceki maçta Osimhen sakatlandı. Bu sefer maçı bitirdik. Bu kez dönüşteki uçakta problem çıktı. Haberi görünce korktuk. Önemli bir şey yok. İkinci maçı da sağ salim oynayıp dönecektir. Lemina da 75 dakika oynadı. Birçok oyuncu için bu korkuyu yaşıyoruz."
"Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Türk futbolu açısından önemli başarılara ihtiyacımız var, sadece Galatasaray değil. Hepimiz daha fazlasını yapmalıyız. Çok küçük detaylar, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlara etki ediyor. Hep mükemmel olmalısınız. Liverpool maçında gördük, hep mükemmel olursanız kazanıyorsunuz. O günkü atmosfere geri döndüğümde her seyirci bir futbolcu kadar maçı yaşadı. O yüzden bu tür konsantrasyonlar gerçekten mükemmel bir iş çıkartmak istiyorsanız her detay önemli. 120. yıl inşallah başarılarla dolu, şampiyonluğun olduğu, Avrupa'da büyük başarıların olduğu bir yıl olur."
"Singo'nun tedavisine başlandı, milli arada izin de yapmadı. İyi bir profesyonel. Bir an önce dönmek için çalışmalarını devam ettiriyor. Takip edeceğiz. Gün gün takip edeceğiz. Şu anda en az 2 hafta daha olmayacak gibi gözüküyor."
"Bu aylar, maçların yoğunlaştığı aylar... Bir de milli maçlar var. Bunların hepsini hesaplamalıyız. Oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Sadece bu 11 oynamalıydı, bu maçta bu olması gerekirdi üzerinden insanlar değerlendirme yapmamalı. Tüm oyuncuları hazır tutmalıyız. Bu da bizi teknik adam olarak zorluyor. İyi bir gruba sahibiz. Çok iyi bir kadro kurduk bu sene. O anlamda oyuncularıma çok güveniyorum. Yine önemli başarılara imza atacağız. Sakatlıklar önemli. Sezon içerisinde çok şükür fazla sakatlık yaşamadık ama her takım için olağan. Sakatlık problemleri ortaya çıkabiliyor birçok takımda. Çok şükür şu ana kadar bir tek Singo'nun sakatlığı oldu. Onun dışında çok önemli bir problemimiz yok."
"Bu rekorları kıran Galatasaray'dır. Ben teknik adam olarak başındayım. Oyuncularımız işin içinde. Her zaman rekorları kıran Galatasaray'dır. Başkan, yönetim, hoca üzerinden farklı şekilde okuyabiliriz ama aslolan Galatasaray'dır. Galatasaray'ı hedef rekorlar kırmaktır. İçinde yer almak sevindirici. Bu sene 4'üncü şampiyonluk. Ben bunu daha önce futbolcu olarak yaşadım. İlk amacımız şampiyonluk. Avrupa'daki başarılar çok önemli. Ses getirmemiz önemli. Liverpool maçında yaptık ama bu yetmez, sadece bir maç kazandık, Şampiyonlar Ligi'nde bir şey kazanmadık. Bu galibiyeti değerli kılmak için bundan sonraki maçları da kazanıp hayalimizin yolunda yürümeliyiz. İlk hedefimiz 4 sene üst üste şampiyonluk."
"Icardi, çok kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil ve Icardi, çok kolay vazgeçecek bir oyuncu değil. Ekim ayında sözleşme konuşulması kadar saçma bir şey duymadım ben. Bu tür konular sadece 'Galatasaray'ı nasıl karıştırırız?' için yapılıyor. Icardi'ye dokunalım, Osimhen'e vurmaya çalışalım. Taraftarımızın bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor, etkilenmemesi gerekiyor. Çok büyük provokasyonlar var. Galatasaray üzerinde çok büyük provokasyonlar yapılmaya çalışılıyor."