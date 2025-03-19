Galatasaray'da Beşiktaş mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig 29. haftasında Galatasaray derbi karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar verilen iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar dört günlük iznin ardından çalışmalarına Kemerburgaz Tesisleri'nde başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, gruplar halinde pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.