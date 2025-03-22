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Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

17:3922/03/2025, Cumartesi
AA
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Bugünkü antrenmandan kare.
Bugünkü antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.


İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.


Galatasaray, 24 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.






#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
#Beşiktaş

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