Bir dönem Galatasaray’ı çalıştırmıştı: Efsane teknik adam geri dönüyor!

İtalyan futbolunun efsane ismi Roberto Mancini, Juventus ile dört aylık bir anlaşma yaparak Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda takımın dümenine geçmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar mevcut teknik direktör Thiago Motta ile yollarını ayırıp, 42 yaşındaki Brezilyalı-İtalyan hocayı koltuktan indirecek. Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Mancini, Juventus ile yeni bir sayfa açarak eski günlerine geri dönmeyi hedefliyor. İşte detaylar.

1 /6 Ünlü İtalyan teknik adam Roberto Mancini, dört aylık sözleşmeyi kabul edecek ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Juventus’un başında yer alacak.



2 /6 La Gazzetta dello Sport'un haberin göre; Juventus, teknik direktörü Thiago Motta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, 42 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan teknik adam ile yolları kısa süre ayıracak ve takımın başına bir başka İtalyan teknik adam Roberto Mancini'yi getirecek.

3 /6 Juventus'un, Serie A'da Atalanta ve Fiorentina karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından Şampiyonlar Ligi'nin riske atılması ayrılığı yakınlaştırdı.



4 /6 Haberin devamında, Roberto Mancini'nin, Juventus ile dört aylık sözleşme yapacağı ve sezon sonunda siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne direk katılması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak bir yıl daha uzayacağı ifade edildi.



5 /6 60 yaşındaki teknik adamın kariyerinde daha önce Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, Zenit ve İtalya ile Suudi Arabistan milli takımlarını çalıştırdı. Juventus, 29 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor.

