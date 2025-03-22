Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bir dönem Galatasaray’ı çalıştırmıştı: Efsane teknik adam geri dönüyor!

Bir dönem Galatasaray’ı çalıştırmıştı: Efsane teknik adam geri dönüyor!

15:2422/03/2025, Saturday
G: 22/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
Sonraki haber

İtalyan futbolunun efsane ismi Roberto Mancini, Juventus ile dört aylık bir anlaşma yaparak Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda takımın dümenine geçmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar mevcut teknik direktör Thiago Motta ile yollarını ayırıp, 42 yaşındaki Brezilyalı-İtalyan hocayı koltuktan indirecek. Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Mancini, Juventus ile yeni bir sayfa açarak eski günlerine geri dönmeyi hedefliyor. İşte detaylar.

Ünlü İtalyan teknik adam Roberto Mancini, dört aylık sözleşmeyi kabul edecek ve Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Juventus’un başında yer alacak.


La Gazzetta dello Sport'un haberin göre; Juventus, teknik direktörü Thiago Motta ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, 42 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan teknik adam ile yolları kısa süre ayıracak ve takımın başına bir başka İtalyan teknik adam Roberto Mancini'yi getirecek. 

Juventus'un, Serie A'da Atalanta ve Fiorentina karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından Şampiyonlar Ligi'nin riske atılması ayrılığı yakınlaştırdı.


Haberin devamında, Roberto Mancini'nin, Juventus ile dört aylık sözleşme yapacağı ve sezon sonunda siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne direk katılması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak bir yıl daha uzayacağı ifade edildi.


60 yaşındaki teknik adamın kariyerinde daha önce Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, Zenit ve İtalya ile Suudi Arabistan milli takımlarını çalıştırdı. Juventus, 29 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor.


ALTERNATİFİ DE TANIDIK İSİM


Öte yandan Juventus'un Roberto Mancini ile anlaşamaması durumunda alternatifi ise; daha önce ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor. 46 yaşındaki Hırvat teknik adam son olarak Lazio'yu çalıştırmış ve 11 maçta 1.91 puan ortalaması tutturmuştu.


#Roberto Mancini
#Juventus
#Galatasaray

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı...