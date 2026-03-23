Galatasaray'da Victor Osimhen ameliyat oldu: Son durumu açıklandı

17:53 23/03/2026, Pazartesi
Osimhen
Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool maçında kolundan sakatlanan Nijeryalı yıldızı Osimhen'in ameliyat olduğunu açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Liverpool maçında kolundan sakatlanan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ameliyat olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK, HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması öngörülen Victor Osimhen’in, Süper Lig’de Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor; yıldız golcünün nisan ayının son haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı ise tedavi sürecinin seyrine göre netlik kazanacak.



