Galatasaray'da Victor Osimhen ameliyat oldu: Son durumu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Liverpool maçında kolundan sakatlanan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ameliyat olduğu açıklandı.
"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."
Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması öngörülen Victor Osimhen’in, Süper Lig’de Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyor; yıldız golcünün nisan ayının son haftasındaki Fenerbahçe derbisinde sahada olup olmayacağı ise tedavi sürecinin seyrine göre netlik kazanacak.