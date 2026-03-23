Galatasaray'da Victor Osimhen ameliyat oldu: Son durumu açıklandı

Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme şu şekilde;

Sarı-kırmızılılardan yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."