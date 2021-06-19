Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray Kulübü'nde seçimli olağan genel kurul yapıldı. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçti.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray’da Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan başkanlık için yarıştı.

Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi, 15.00 itibarıyla sona erdi ve sandıklar kapandı. 4 bin 731 üye, Galatasaray Lisesi’ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oylarını kullandı.

Yeni başkan Burak Elmas

Rakipleri Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir'i geride bırakan Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı seçildi. 1905 yılında kurulan ve ilk başkanlığını Ali Sami Yen'in yaptığı sarı-kırmızılılarda geride kalan 116 yılda 37 başkan görev aldı.

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"Yaşasın Galatasaray"

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı camianın tek yumruk olacağını söyledi. Elmas, "Bu seçim Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız. Yaşasın Galatasaray."

Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesi

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

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Galatasaray seçiminde açılan sandıkların ardından adayların aldıkları oylar şu şekilde:

Burak Elmas: 1541

Eşref Hamamcıoğlu: 1500

Metin Öztürk: 893

Yiğit Şardan: 679

İbrahim Özdemir: 92

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas kimdir?