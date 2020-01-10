SÜPER LİG

Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru sıtma hastalığına yakalandı

Galatasaray Kulübü, Monaco'dan kiralık olarak kadroya katılan ancak Antalya kampının kadrosunda yer almayan Henry Onyekuru ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi AA
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun sıtma hastalığına yakalandığını açıklandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Onyekuru'nun transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edildiği bildirildi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına ve yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayan sağlık ekibi tarafından hastalığın teşhis edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

  • "Oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital’da tedaviye alınmıştır. Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital’ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığınca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

Onyekuru Galatasaray'a imzayı attı
IHA

Onyekuru Galatasaray'a imzayı attı

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın katıldığı törenle resmi sözleşmeye imzayı attı. Galatasaray'a kiralık olarak dönen Onyekuru, ''Evime dönmekten dolayı çok mutluyum'' açıklamasında bulundu.

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