Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini 1 yıl uzattı

Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini 1 yıl uzattı

16:0320/06/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oyuncusu Filip Mladenovic (sağda) ile Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Fıratcan Üzüm (solda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oyuncusu Filip Mladenovic (sağda) ile Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Fıratcan Üzüm (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki futbolcu Fıratcan Üzüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda takımımıza katılan ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır. Fıratcan Üzüm'e ailemize tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-kara formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Başkent ekibinde geçen sezon lig ve kupada 15 maçta forma giyen sağ bek, 1 gol kaydetti.



#Gençlerbirliği
#Fıratcan Üzüm
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TYT SORU VE CEVAP KİTAPÇIĞI AÇIKLANDI MI? 2026 A - B - C kitapçığı soruları ve cevapları osym.gov.tr! YKS TYT SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR!