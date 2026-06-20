Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini 1 yıl uzattı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oyuncusu Filip Mladenovic (sağda) ile Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Fıratcan Üzüm (solda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 27 yaşındaki futbolcu Fıratcan Üzüm ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda takımımıza katılan ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm ile 1 sezon daha anlaşmaya varılmıştır. Fıratcan Üzüm'e ailemize tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-kara formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Başkent ekibinde geçen sezon lig ve kupada 15 maçta forma giyen sağ bek, 1 gol kaydetti.
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