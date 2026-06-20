Gençlerbirliği Fıratcan Üzüm'ün sözleşmesini 1 yıl uzattı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımları Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oyuncusu Filip Mladenovic (sağda) ile Natura Dünyası Gençlerbirliği oyuncusu Fıratcan Üzüm (solda) mücadele etti.