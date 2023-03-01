Giresunspor'un yeni Başkanı Nahid Yamak
Giresunspor'da yeni yönetim görev dağılımlarını yaptı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Şubat'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında Yamak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.
Toplantının ardından yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluşturuldu:
İkinci Başkan
: Gökalp Kasapoğlu
Başkan Vekilleri
: Volkan Dudu (STK'lerden Sorumlu), Ferhat Karademir (Futbol Şube Sorumlusu), İbrahim İnaç (Stadyum, Tesisler, Proje ve Kaynak Geliştirme), Gürkan Temür (Proje ve Kaynak Geliştirme)
Asbaşkan ve Muhasip Üye
: Abdüsselam Çağırıcı
Basın Sözcüsü
: Emrullah Ekiz
Yönetim Kurulu Üyeleri
: Serkan Erdoğan (Taraftarlardan Sorumlu, Üyelik Geliştirme), Ersin Sarıkaya (Genel Sekreter), Battal Gazi Özdemir (Altyapı Sorumlusu), Erdinç Hıdımoğlu, Osman Topal, Mustafa Bulut, Kenan Şahin ve İlhami Arslan
#Bitexen Giresunspor
#FUTBOL
#SÜPER LİG
#Yönetim kurulu
25 dakika önce
Giresunspor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı
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