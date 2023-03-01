Giresunspor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina ile eşleşen Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Avrupa'da en iyi takımlardan biri bize çıktı. Biz de iyi bir takımız. Çok güzel şeyler yaptık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Türkiye için, bizim için, camiamız için, taraftarımız için bizim buradan iyi şekilde çıkmamız gerekiyor" dedi. Çalımbay'ın açıklamalarının tamamına ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.