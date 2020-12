Gökhan İnler'den alkışlanacak hareket

Adana Demirspor’un tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, sadece sahalarda değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme geliyor. İnler'in kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV), özellikle spor ve eğitim alanlarının yanı sıra hayvanlar ve çevre için yaptığı çalışmalarla anılıyor. Sportif imkanlara sahip olamayan birçok okulun spor araç gereçlerini gideren İSEV, aynı zamanda çocukların da her türlü spor eğitimi için destek oluyor.

"Çocuklarımıza tablet ve kitap hediye ettik"

Vakfın 2017 yılında İstanbul’da kurulduğunu belirten Gökhan İnler, durumu olmayan çocuklara tablet yardımı yaptığını belirtti. "Biz de bu ülkenin çocuklarıyız" diyen İnler, "Fırsatımız varken bu çocuklarımıza yardım etmeliyiz. Çocuklarımız için elimden geleni yapıyorum. Durumu olmayan okullara kütüphaneler açtık. isev.org.tr sayfamızda ise e-kütüphanemiz aktif olarak kullanılıyor. Çok fazla proje gerçekleştiriyoruz. Bugün de çocuklarımıza tablet ve kitap hediye ettik. Virüs nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Ben de bu zor süreçte elimden gelen tüm imkanlarla yardım yapıyorum. Eğitim çok önemlidir. Onların da iyi yerlere gelmesini istiyorum" diye konuştu.

"Telefonla belirli bir yere kadar çalışabiliyordum"

Pandemi sürecinde eğitiminde çok fazla sıkıntı yaşadığını belirten Ahmet Çemten (19), "Derslerimi telefondan karşılamaya çalıştım. Bölümüm zor olduğu için telefonla belirli bir yere kadar çalışabildim. Bilgisayar ya da tablet alma imkanımız yoktu. Gökhan ağabeyime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tablet hediye edilen İlayda Doğanay (16) ise "Online eğitimde teknolojik imkanlarım çok yoktu. İSEV'e yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hemşirelik bölümü okumak istiyorum. Üniversite kazanmamıza sebep olacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.