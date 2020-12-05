PTT 1.LİG

Gökhan İnler'den alkışlanacak hareket

Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan İnler, kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) ile birçok alanda sosyal sorumluluk projelerini yürütmeye devam ediyor. İSEV Vakfı tarafından pandemi süreci kapsamında online eğitim sistemine geçen öğrencilere tablet desteği veren İnler, "Fırsatımız varken imkanı olamayan çocuklara yardım etmeliyiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Gökhan İnler, öğrencilere kitap ve tablet hediye etti.

Gökhan İnler, öğrencilere kitap ve tablet hediye etti.

Adana Demirspor’un tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, sadece sahalarda değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme geliyor. İnler'in kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV), özellikle spor ve eğitim alanlarının yanı sıra hayvanlar ve çevre için yaptığı çalışmalarla anılıyor. Sportif imkanlara sahip olamayan birçok okulun spor araç gereçlerini gideren İSEV, aynı zamanda çocukların da her türlü spor eğitimi için destek oluyor.

"Çocuklarımıza tablet ve kitap hediye ettik"

Vakfın 2017 yılında İstanbul’da kurulduğunu belirten Gökhan İnler, durumu olmayan çocuklara tablet yardımı yaptığını belirtti. "Biz de bu ülkenin çocuklarıyız" diyen İnler, "Fırsatımız varken bu çocuklarımıza yardım etmeliyiz. Çocuklarımız için elimden geleni yapıyorum. Durumu olmayan okullara kütüphaneler açtık. isev.org.tr sayfamızda ise e-kütüphanemiz aktif olarak kullanılıyor. Çok fazla proje gerçekleştiriyoruz. Bugün de çocuklarımıza tablet ve kitap hediye ettik. Virüs nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Ben de bu zor süreçte elimden gelen tüm imkanlarla yardım yapıyorum. Eğitim çok önemlidir. Onların da iyi yerlere gelmesini istiyorum" diye konuştu.

Gökhan İnler, Adana Demirspor otobüsünün önünde öğrencilerle toplu poz verdi.
Gökhan İnler, Adana Demirspor otobüsünün önünde öğrencilerle toplu poz verdi.

"Telefonla belirli bir yere kadar çalışabiliyordum"

Pandemi sürecinde eğitiminde çok fazla sıkıntı yaşadığını belirten Ahmet Çemten (19), "Derslerimi telefondan karşılamaya çalıştım. Bölümüm zor olduğu için telefonla belirli bir yere kadar çalışabildim. Bilgisayar ya da tablet alma imkanımız yoktu. Gökhan ağabeyime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tablet hediye edilen İlayda Doğanay (16) ise "Online eğitimde teknolojik imkanlarım çok yoktu. İSEV'e yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hemşirelik bölümü okumak istiyorum. Üniversite kazanmamıza sebep olacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gökhan İnler'den milli takım itirafı: Beni çağırmadılar
Gökhan İnler'den milli takım itirafı: Beni çağırmadılar

Süper Lig kariyerinde Beşiktaş ve Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan ve sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer olan Gökhan İnler, kariyeriyle ilgili soruları cevapladı. Radyospor'a konuşan 36 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;Transfer süreci"Adana Demirspor'a transfer süreci bir hayli uzun geçti. Asbaşkanımız Metin Korkmaz ile devre arasında görüşmemiz olmuştu. Fakat devre arasında transferler zor oluyor. O dönem Adana Demirspor'a transfer olmadı. Yaz transfer döneminde de Adana Demirspor'dan beni istediler ben de teklifi bu kabul ettim. Adana Demirspor hedefi olan bir kulüp. Adana Demirspor'a şampiyon olmak için geldim. Bandırmaspor deplasmanında önemli bir galibiyet aldık. Lig uzun bir maraton, önümüze maç maç bakıyoruz.""Beşiktaş'tan geri dönüş yapmadı""Beşiktaş ile yaz transfer döneminde görüştük. Fakat sonrasında Beşiktaş cephesinden bana geri dönüş olmadı. Adana Demirspor güzel bir proje ile geldi. Ben de tekliflerini kabul ettim." "İnşallah Napoli şampiyon olur""Napoli çok güzel bir kulüp. Ateşli taraftara sahipler. Napoli'de oynamak kolay bir şey değil. Orada her gün işinizi yapmanız lazım. Napoli bu sezon şampiyon olabilir. Napoli'nin yarıştaki rakibi Juventus. Juventus lige iyi başladı ve güçlü bir kadrosu var. İnşallah bu sezon Napoli şampiyon olur. Maradona'dan sonra bu kulüp şampiyonluğu hak etti.""Beş dil biliyorum""Futbolu bıraktıktan sonraki kariyer planlamama henüz karar vermedim. Hayırlısı neyse o olsun. Dil bilmek futbolda çok çok önemli. Ben de 5 dil biliyorum. Dil bildiğiniz zaman oyuncu ile direkt iletişim sağlayabiliyorsunuz ve bu direkt etkili oluyor." "Türk Milli Takımı'nı seçmiştim, sonrasında beni bir daha çağırmadılar""Ben İsviçre Milli Takımı'nı tercih ettim. Fakat onun öncesinde Türk Milli Takımı'nı seçmiştim. Reha Kapsal ve Tolunay Kafkas döneminde Ümit Milli Takıma çağrılmıştım sonrasında beni bir daha çağırmadılar. Tabii ki insan bu duruma üzülür. Her Türk, Türk Milli Takımı'nda oynamak ister. Ben de o süreçte çok üzüldüm. Sonrasında İsviçre Milli Takımı'ndan teklif aldım ve kabul ettim. Benim kariyerim için bu süreç önemli bir şans oldu. İsviçre A Milli Takımı'nda 89 maç oynadım, 5 sezon kaptanlık yaptım. Bir Türk olarak İsviçre Milli Takımı'nda kaptanlık yapmak ve kendinizi kabul ettirmek bu o kadar da kolay bir iş değil.""Süper Lig'de favori birden fazla""Alanyaspor lige çok iyi başladı. Fenerbahçe de çok iyi transferler yaptı. Kartlar şu anda her iki takımda. Fakat Süper Lig'de her şey her an değişebiliyor. Süper Lig'de favori birden fazla. Başakşehir lige iyi başlamamıştı üst üste iki galibiyet aldılar ve bir hava yakaladılar. Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray da yarışında içinde olacaktır." Adana Demirspor U16'nın başına dünya yıldızı

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