Bursaspor'un genç yıldızı Batuhan Kör 2 maçta 6 gol attı

Türkiye Kupası’ndaki 5-4’lük Göztepe galibiyetinde attığı 4 golle büyük rol oynayan Batuhan Kör, Türkiye’de bir numaralı gündem olmayı başardı. 19 yaşındaki futbolcu, 4 günde 6 gol atarak ulaşılması çok zor bir başarıya da imza attı.

2 maçta 6 gol attı

Batuhan Kör, TFF 1.Lig’in 14’üncü haftasında Cumartesi günü oynanan Samsunspor maçında ağları 2 kez havalandırarak takımını galibiyete taşımıştı. Genç futbolcu, Göztepe’yle dün oynanan Türkiye Kupası maçında da rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı.

Batuhan Kör kimdir?

9 Mart 2001 yılında Trabzon'da doğan Batuhan Kör, henüz 19 yaşında. 1.81 cm boyundaki genç oyuncu santrfor olarak görev yapıyor. Aynı zamanda sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Bursaspor'un altyapısında yetişen Batuhan Kör, bu sezon A takım ile resmi karşılaşmalarda görev almaya başladı. Lig ve kupa dahil çıktığı toplam 15 maçta 9 gole imza atan genç oyuncu 1 tane de asist yaptı. Batuhan Kör'ün Göztepe maçındaki performansı büyük yankı buldu.

Kupanın yıldızı Batuhan Kör'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı Bursaspor'un dikkat çeken genç oyuncularından biri olan Batuhan Kör, Türkiye Kupası'nda oynanan Göztepe maçına damga vurdu.19 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımı adına 4 gol attığı mücadelede yıldızlaşırken sosyal medyada gündem haline geldi.Bursaspor'a turu getiren oyuncunun sosyal medya hesabından atmış olduğu eski tweetler de bir anda konuşulmaya başlandı. Bunun sebebi ise genç yıldız adayının Galatasaray'ı tutmasıydı.Bursaspor altyapısında yetişen Batuhan Kör'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılına kadar sürüyor. 19 yaşındaki oyuncuyu birçok takımın izlediği belirtiliyor. ⚽️⚽️⚽️BATUHAN HAT-TRICK YAPTI! ✅Göztepe 3 - 4 Bursaspor ⚽️99' Batuhan Kör pic.twitter.com/AoFCammuZe— Fotomaç (@fotomac) December 15, 2020

Türkiye Kupası'nda inanılmaz maç: 9 gol atıldı, 2 kırmızı kart çıktı, son saniyede tur geldi Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda normal süresi 3-3 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda Göztepe'yi 5-4 mağlup eden Bursaspor, adını son 16 turuna yazdırdı.Karşılaşmadan dakikalar;31. dakikada Bursaspor öne geçti. Sol kanattan Burak Kapacak'ın yaptığı ortada Onur'un kafasından seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Batuhan, sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.Bu golden 1 dakika sonra Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Burekovic'in yaptığı ortada savunma oyuncusuna rağmen topa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.47. dakikada sol kanattan Onur'un yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Batuhan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.73. dakikada müsabakaya bir kez daha eşitlik geldi. Ceza sahası dışından Halil'in şutunda Cüneyt Köz'e çarpan top ağlara gitti: 2-2.84. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale önünde topla buluşan Cherif Ndiaye, topuğuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.90+5. dakikada Burak Altıparmak'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Çağatay Yılmaz, müsabakanın uzatmalara gitmesini sağladı: 3-3.99. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Bursaspor atağında Çağatay Yılmaz'ın ceza sahasına girerken aktardığı topu Çağatay Köz, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-3.117. dakikada savunmadan seken topu kapan Burak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye, topu kontrol edip dönerek yaptığı vuruşta top filelere gitti: 4-4.120+2. dakikada Ali Akman'ın pasıyla topla buluşan Batuhan'ın şutunda top ağlarla buluştu: 5-4.Karşılaşmayı 5-4 galip tamamlayan Bursaspor kupada son 16 turuna yükseldi.Bursaspor, Göztepe maçının uzatma bölümünün son saniyesinde Batuhan Kör'ün attığı golle skoru 5-4'e getirdi 👉Bu gol Batuhan Kör'ün maçtaki dördüncü golü! pic.twitter.com/e1DG6bWQtF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 15, 2020