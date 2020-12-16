Bursaspor'un genç yıldızı Batuhan Kör 2 maçta 6 gol attı
Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör, cumartesi günü TFF 1. Lig’de Samsunspor’a 2, dün de Türkiye Kupası’nda da Göztepe’ye 4 gol atarak ulaşılması zor bir başarıya imza attı.
Haber MerkeziİHA
Türkiye Kupası’ndaki 5-4’lük Göztepe galibiyetinde attığı 4 golle büyük rol oynayan Batuhan Kör, Türkiye’de bir numaralı gündem olmayı başardı. 19 yaşındaki futbolcu, 4 günde 6 gol atarak ulaşılması çok zor bir başarıya da imza attı.
2 maçta 6 gol attı
Batuhan Kör, TFF 1.Lig’in 14’üncü haftasında Cumartesi günü oynanan Samsunspor maçında ağları 2 kez havalandırarak takımını galibiyete taşımıştı. Genç futbolcu, Göztepe’yle dün oynanan Türkiye Kupası maçında da rakip fileleri 4 kez sarsmayı başardı.
Batuhan Kör kimdir?
9 Mart 2001 yılında Trabzon'da doğan Batuhan Kör, henüz 19 yaşında. 1.81 cm boyundaki genç oyuncu santrfor olarak görev yapıyor. Aynı zamanda sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Bursaspor'un altyapısında yetişen Batuhan Kör, bu sezon A takım ile resmi karşılaşmalarda görev almaya başladı. Lig ve kupa dahil çıktığı toplam 15 maçta 9 gole imza atan genç oyuncu 1 tane de asist yaptı. Batuhan Kör'ün Göztepe maçındaki performansı büyük yankı buldu.
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