Unutulmaz maçın sonunda Hatayspor finalde

Spor Toto 1. Lig'de Süper Lig'e yükselecek takımı belirleyecek play-off yarı final rövanşında Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u 90+6'da attığı golle 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar;

Karşılaşmanın ilk yarısına her iki takımda kontrollü başlarken eşitliği bozan ekip konuk Adana Demirspor oldu. Adana ekibi 30. dakikada Berk Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu golle Adana Demirspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ise tam bir Hatayspor fırtınası vardı. Ev sahibi ekip 60'ta Selim Ilgaz, 65'te Gökhan Karadeniz ile 2 gol bularak skoru avantajına çevirdi. Hatayspor'un 53 ve 62. dakikalarda attığı iki gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Adana Demirspor Adil Demirbağ ile gole buldu ancak sevinci uzun sürmedi. Son anlarının nefesleri kestiği karşılaşmada Hatayspor 90+6'da Mirkan Aydın'ın golüyle 3-2'i yakaladı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Hatayspor 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Abalı Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e çıkacak üçüncü ve son takımı belirleyecek play-off finali 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.