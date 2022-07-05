Hull City'nin Doğukan Sinik teklifi ortaya çıktı

Avun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'a resmi yazı gönderdi.
Teklifin bonuslarla birlikte 5 milyon euroyu bulduğu öğrenildi.
Antalyaspor, Lyon'un da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.
Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze'nin milli maçlarda hayran kaldığı futbolcuyu özellikle istediği belirtildi.
- Doğukan Sinik, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 3 gol atıp, 7 de asist kaydetmişti.