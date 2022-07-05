Spor Hull Citynin Doğukan Sinik teklifi ortaya çıktı
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Hull City'nin Doğukan Sinik teklifi ortaya çıktı

Championship takımlarından Hull City, Antalyaspor'un milli futbolcusu Doğukan Sinik için 5 milyon euroluk bir teklif yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hull Citynin Doğukan Sinik teklifi ortaya çıktı
Doğukan, A Milli Takım formasıyla 5 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

Avun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'a resmi yazı gönderdi.

Teklifin bonuslarla birlikte 5 milyon euroyu bulduğu öğrenildi.

Antalyaspor, Lyon'un da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için 6 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.

Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze'nin milli maçlarda hayran kaldığı futbolcuyu özellikle istediği belirtildi.

  • Doğukan Sinik, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 3 gol atıp, 7 de asist kaydetmişti.

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Doğukan Sinik (@dogukansinik)'in paylaştığı bir gönderi

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