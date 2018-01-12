Huzeyfe Durmaz: Bakkaldan gelebilecek yardıma bile açığız

Önceki günlerde maddi imkansızlıklar sebebiyle kapatılacağı iddia edilen Gaziantepspor'da başkan Huzeyfe Durmaz, yenisafak.com'a açıklamalarda bulundu.

Takımın maddi imkansızlıklardan dolayı zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Durmaz, her türlü yardıma açık olduklarını söyledi ve kampanya başlattıklarını duyurdu. Gaziantepspor Başkanı, ayrıca Cenk Tosun transferinden dolayı alacakları para hakkında da önemli mesajlar verdi.

"Futbolu Oktay Derelioğlu'na emanet ettik"

"Oktay'ın sözleşme süresiyle ilgili belirlediğimiz bir şey yok. Bizim eski oyuncumuz. Bizim gayretimizi gördü. Yediği ekmeye binaen gelip çalışacak. Kadro dışılarla ilgili olarak şimdi Oktay hocamız gelecek. Ben yetkiyi ona devrettim. Oyuncu işine karışmıyorum. Hoca artık nasıl bir karar verirse. Biz işlerimizi böyle profesyonel bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Herkes kendi işine bakacak."

"Cenk Tosun'dan keşke 4 milyon euro alsak"

"Beşiktaş'tan kimseyle görüşmedim. Yetiştirmeden dolayı bir pay olacak. Miktarla ilgili resmi bir şey yok. Paranın hesabımıza gelmesini bekliyoruz. 270 ile 400 bin euro arasında bir rakam olduğu ifade ediliyor ama bana intikal eden bir şey yok. Medyada 4 milyon euro gibi bir şeyler duyduk. Keşke bu konuşulan rakamlar kasamıza girse biz zengin oluruz. Fırsatımız olursa konuşmak istiyoruz. 400 bin euro bizim için çok kritik bir rakam."

Herkes Antalya'da olduğu için biz kimseyle konuşamadık. Maddi imkan olmadığı için Antalya'ya da gidemedik. Takım Antep'te.

"Transfer tahtamızı açmakta zorlanacağız"

"İkinci yarıda Oktay hocamla elimizden geleni yapacağız. Maddi durum yüzünden transferi açmakta zorlanacağız. Transfer tahtamız kapalı. Benden önce gelen bir ceza. Bu işler kolay değil. 4-5 ay boşluk olmuş kulüpte. Kimse bir işe bakmamış. Biz toparlamaya çalışıyoruz şu anda."

"Futbolcuların yemeği yoktu"

"Ben geldiğimde yemek yoktu. Bunlar belki tatsız şeyler ama böyleydi. Futbolcu beslenmezse nasıl oynasın. Duş alamıyorlardı, elektrik yoktu. İnsanlar maaşlarını alamıyordu. Bizde de şimdi ikinci maaşa dönme durumu oldu. Ama en azından 3-4 aylık ödeme yaptık."

Herkesi yardıma çağırdı

"Biz herkesle konuşmaya hazırız. Hele de bu durumdayken. Bakkaldan gelecek bir yardıma bile açığız. Hatta benim bir sloganım var. Gaziantepspor'u seven ve ya spor camiasını seven herkesi 50 ile 100 TL arasında yardıma bekliyorum. Az demeyelim."