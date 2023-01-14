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İlhan Palut: Takımı yeniden cesaretlendireceğiz

Süper Lig'in 19. haftasında arabam.com Konyaspor sahasında Beşiktaş'a 2-1 kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Oyunun geneline baktığımız zaman, beraberliği bile sorgulayacağımız bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İlhan Palut: Takımı yeniden cesaretlendireceğiz
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut

Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 yenilen Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçta Beşiktaş'ın yediği talihsiz golle öne geçtiklerini anımsattı.

"Beraberlik bir sorgulanabilirdi"

Maçın en başında skoru bulduklarını anlatan Palut, "Ceza sahasında son paslar, rakibi eksik yakalamalar... Bir şekilde biz bunu sonuca dönüştüremezken, Beşiktaş'ın maç planı işledi. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye uzun toplar ve ceza sahasında oluşabilecek karambollerle sonuca gitmeye çalışan bir Beşiktaş takımı vardı. Bundan da sonuç aldılar. Oyunun geneline baktığımız zaman, beraberliği bile sorgulayacağımız bir karşılaşmada maalesef mağlup olduk." diye konuştu.

"Takımı yeniden cesaretlendireceğiz"

Palut, bugün kaybettikleri 3 puanın yanı sıra, çok önemli kırılmalar yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Uğraşıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, üretmeye çalışıyoruz ama olmuyor. Takımı yeniden cesaretlendireceğiz. Tabii ki biz de üzülüyoruz, sadece takım değil. Bir şekilde oynadığımız oyunu, gösterdiğimiz mücadeleyi puanlara yansıtmaya çalışacağız. Bazen dersler pahalı oluyor. Ayağımızdaki 2 toptan 2 gol yedik. Bir şekilde bunlardan gerekli dersi çıkarıp, kırılma yaşamadan yolumuza devam etmemiz lazım. Çünkü fikstür yoğun bir şekilde devam ediyor."

ÖZET | Konyaspor-Beşiktaş: 1-2
SPOR
ÖZET | Konyaspor-Beşiktaş: 1-2


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