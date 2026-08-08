İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa şampiyonu

Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Kadınlarda Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya aldı.

Türk spor tarihinde ilk

İlke, Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu. Daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazanan İlke, 9. kez yer aldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonu ünvanını elde ederek tarihe geçti.