GÜREŞ

İranlı güreşçi neden idam edildi?

Cinayetle suçlanan İranlı şampiyon güreşçi idam edildi

İran'da 2018 yılındaki protestolar sırasında bir güvenlik görevlisini öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilen ancak ABD Başkanı Donald Trump ve uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından cezanın uygulanmaması yönünde çağrı yapılan İranlı güreşçi Nevid Efkari (27) idam edildi.

Haber Merkezi AA
İdam edilen güreşçi Nevid Efkari.

İdam edilen güreşçi Nevid Efkari.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Efkari'nin hakkında verilen idam cezası sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Şiraz Adilabad Cezaevi'nde infaz edildi.

Ülkede Ağustos 2018'de ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler sırasında Şiraz kentinde bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü gerekçesiyle 2018 Eylül'de tutuklanan Efkari, geçen ay yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Efkari'nin kardeşleri Vahid'e 54, Habib'e de 24 yıl hapis cezası verildi.

Efkari'nin protestolar sırasında devlet su işlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Turkman'ı bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf ettiği görüntüler geçen hafta devlet televizyonunda yayınlanmış ancak Efkari'nin idamına karşı çıkanlar itirafların işkence altında alındığını iddia etmişti.

Ulusal düzeyde şampiyonlukları vardı


Nevid Efkari, İran'da en popüler spor dallarından biri sayılan güreşte ulusal düzeyde şampiyonluklar elde etmişti. İranlı sporcunun idama mahkum edilmesinin ardından uluslararası spor camiası ve insan hakları kuruluşları İran'a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Çağrıların artması üzerine ABD Başkanı Donald Trump da Efkari'nin idam edilmemesi için Tahran yönetimine geçen hafta Twitter üzerinden mesaj göndermişti.

Trump mesajında, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Nevid Efkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Efkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak. İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum" ifadesine yer vermişti.

İran'da 7 Sünni'ye idam cezası
İran'da 7 Sünni'ye idam cezası

İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, 2008'de Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Mahabad kentinde Hulefa-i Raşidin Camisi İmamı Abdurrahim Tina'yı öldürme suçundan idama mahkum edilen 7 Sünni Kürt'ün cezasına Yüce Divan tarafından onay verildi.Yaklaşık 10 yıldır devam eden yargılamanın ardından Kerec kentindeki Recai Cezaevinde tutuklu bulunan Enver Huzuri, Kamuran Şeyhe, Ferhad Selimi, Kasım Abeste, Hüsrev Beşaret, Eyyub Kerimi ve Davut Abdullahi hakkındaki karar 3 Şubat Pazartesi günü sanıkların avukatlarına iletildi.Ne olmuştu?Din adamı Abdurrahim Tina 28 Eylül 2008'de öldürülmüştü. İdam cezasına çarptırılan 7 sanık, 7 Kasım 2009 yılından bu yana yargılanıyordu. Yüce Divan, daha önce bu kişiler hakkında verilen idam kararını bozmuş ve yeniden yargılanmalarına karar vermişti. Sanıklar Urumiye ve Mahabad kentlerindeki Devrim Muhafızları istihbaratının komplosuna kurban olduklarını iddia ediyor.

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