Cinayetle suçlanan İranlı şampiyon güreşçi idam edildi

İran devlet televizyonunun haberine göre, Efkari'nin hakkında verilen idam cezası sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Şiraz Adilabad Cezaevi'nde infaz edildi.

Ülkede Ağustos 2018'de ekonomik sorunların protesto edildiği gösteriler sırasında Şiraz kentinde bir güvenlik görevlisini kasten öldürdüğü gerekçesiyle 2018 Eylül'de tutuklanan Efkari, geçen ay yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Efkari'nin kardeşleri Vahid'e 54, Habib'e de 24 yıl hapis cezası verildi.

Efkari'nin protestolar sırasında devlet su işlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hasan Turkman'ı bıçaklayıp öldürdüğünü itiraf ettiği görüntüler geçen hafta devlet televizyonunda yayınlanmış ancak Efkari'nin idamına karşı çıkanlar itirafların işkence altında alındığını iddia etmişti.

Ulusal düzeyde şampiyonlukları vardı

Nevid Efkari, İran'da en popüler spor dallarından biri sayılan güreşte ulusal düzeyde şampiyonluklar elde etmişti. İranlı sporcunun idama mahkum edilmesinin ardından uluslararası spor camiası ve insan hakları kuruluşları İran'a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Çağrıların artması üzerine ABD Başkanı Donald Trump da Efkari'nin idam edilmemesi için Tahran yönetimine geçen hafta Twitter üzerinden mesaj göndermişti.

Trump mesajında, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Nevid Efkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Efkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak. İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum" ifadesine yer vermişti.

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020