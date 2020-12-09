Irkçılık sebebiyle ertelenen maçta PSG farklı kazandı ve grubunu lider tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan Paris Saint-Germain -Medipol Başakşehir maçını Fransız ekibi 5-1 kazandı. Thomas Tuchel'in öğrencileri bu sonuçla H grubunu lider tamamladı ve Leipzig ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar;

Dün oynanması gereken ancak Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi nedeniyle turuncu-laciveretli ekibin sahadan çekildiği müsabaka, 14. dakikadan itibaren başladı.

15. dakikada rakip ceza sahasına girmeden kaleciyle karşıya kalan Gulbrandsen'in vuruşunda, kaleci Navas topu kurtardı.

GOL!

21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası dışı hafif sol çaprazda Ponck'tan sıyrılan Neymar'ın uzak köşeye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1-0.

GOL!

38. dakikada ev sahibi takım 2. golü buldu. Hızlı gelişen PSG atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Neymar, şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.

39. dakikada Fransız ekibi farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde kaleci Mert Günok ile ikili mücadeleye giren Neymar yerde kalırken top Bakker'e geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak pozisyon Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla yeniden incelendi. Bakker'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılırken, Mert'in Neymar'a yaptığı hareket penaltı olarak değerlendirildi.

GOL!

42. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Mbappe, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 3-0.

GOL!

50. dakikada sağ kanattan topla içeriye kat eden Neymar’ın, Di Maria ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 4-0

56. dakikada Parades savunmadan çıkmak isterken topu Mahmut Tekdemir’e kaptırdı. Mahmut’un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Navas kornere çeldi.

GOL!

57. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Deniz Türüç’ün içeriye ortasında savunmadan seken topa İrfan Can’ın sert vuruşu Mehmet Topal’a çarpıp filelere gitti. 4-1

GOL!

62. dakikada orta sahada çalımlarla ilerleyen Neymar’dan pası alan Di Maria ceza sahasına girmeden topu Mbappe’ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan müsait pozisyonda yaptığı vuruş ağlara gitti. 5-1

71. dakikada Neymar’ın ceza alanı dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Mert Günok iki hamlede kontrol etti.

88. dakikada Bolingoli’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç’ün sol çaprazda son çizgiye inerek yaptığı vuruş kaleci Navas’a çarparak kornere çıktı.

Irkçı saldırı nedeniyle dün tamamlanamayan PSG-Başakşehir maçı bugün sonuçlandı.



Temsilcimiz Başakşehir'in 5-1 kaybettiği maçta Paris Saint Germain grup lideri olarak bir üst tura çıkarken; İstanbul ekibi Avrupa Kupaları'na veda etti.#UCL pic.twitter.com/k2qr6npPdW — 🤜🏻🤛🏿 #NoToRacism | Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 9, 2020

PSG ve Başakşehir’den ırkçılık protestosu

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain ile Başakşehir, dün akşam karşı karşıya gelmişti. Maçın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu’nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yaptığı ırkçı söylem sebebiyle bugüne ertelenmişti. Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve hakem üçlüsü sahaya çıktığı sırada orta sahaya dizildi. Diz çöken oyuncular ve hakem ekibi, yumruklarını havaya kaldırarak ırkçı saldırıları protesto etti.

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Ａｌｌ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ: #NoToRacism



🏟️ @PSG_inside pic.twitter.com/o7QA6ewKZq — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 9, 2020

Maç öncesinde neler yaşandı?

-Dün gece ırkçı hakem tarafından kırmızı kart göstertilen Pierre Webo'nun kartı iptal oldu ve takımla birlikte yedek kulübesinde yer aldı.

-PSG ve Başakşehirli futbolcular sahaya 'Irkçılığa hayır' tişörtleriyle çıktı.

-Paris'te stadyumun dikkat çeken noktalarına ırkçılığa tepki afişleri asıldı.

-Futbolcular maç öncesi orta yuvarlakta toplanarak ırkçılığa tepki gösterdi.

Parc des Princes'e Webo'ya destek ve ırkçılığa tepki pankartları asıldı #NoToRacism #UCL pic.twitter.com/yZ1AdlFpCh — 🤜🏻🤛🏿 #NoToRacism | Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 9, 2020

#NoToRacism #UCL pic.twitter.com/l11JfqTpgL — 🤜🏻🤛🏿 #NoToRacism | Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 9, 2020

Hakem kadrosu komple değişti

Başakşehir'in PSG maçında uğradığı ırkçılığın ardından UEFA radikal bir karar aldı. Temsilcimizin futbolcuları sahaya çıkmak istemezken UEFA heyeti, mücadelenin yarına ertelendiğini ve hakemlerin değiştiğini açıkladı.

PSG-Başakşehir maçının yeni hakem kadrosu #UCL pic.twitter.com/iRaY4QPtZk — 🤜🏻🤛🏿 #NoToRacism | Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 8, 2020

UEFA ırkçılığa karşı dik duruşa karşı gelemedi: Hakemler değişti PSG-Başakşehir maçı yıllarca unutulmayacak olaylara sahne oldu. Temsilcimizin antrenörü Webo, dördüncü hakemin ırkçı sözlerine maruz kaldı. Sahadan çekilen Başakşehir, UEFA'nın ısrarlarına rağmen sahaya çıkmadı.UEFA, hakemlerinin yaşattığı skandalın ardından mücadelenin hakemlerini yenileme kararı aldı. Karşılaşmayı yarın kaldığı yerden 20.55'te yeniden başlatacak olan kurulun Pierre Webo'nun da kartını iptal etmesi gündemde.Karşılaşmayı kim yönetecek?Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçının yeni hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu. UEFA, PSG-Başakşehir maçının dördüncü hakeminin ise Polonyalı Bartosz Frankowski olduğunu duyurdu.PSG-Başakşehir maçının yeni hakem kadrosu #UCL pic.twitter.com/iRaY4QPtZk— 🤜🏻🤛🏿 #NoToRacism | Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 8, 2020 Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt, yaşanan gelişmeler sonrasında BeinSport’a bağlanarak açıklamalarda bulundu;"Kendi dilinde kötü bir manaya gelmediğini söylese de uluslararası üst düzey bir maçta dikkatli olması gerekirdi. Biz tepki gösterdik ve PSGli oyuncular da destek verdi. UEFA yetkilisi, maçın dördüncü hakeminin maçtan alındığını ve VAR hakemlerinden birinin geleceğini söyledi. Ancak biz kabul etmedik. UEFA ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni bir hakem dörtlüsü gönderilmesine karar verildi ve maç yarın oynanacak. Paris Saint-Germain’li oyuncular burada bize çok büyük destek verdi, kendilerine teşekkür ediyoruz”“22 oyuncuyla protesto gündeme geldi”"22 oyuncunun sahaya çıkıp hakemlere hep beraber tepki göstermesi de gündeme geldi ancak bizim oyuncularımız sahaya çıkmak istemedi. Burada maça çıkmak isteyen 1 kişi bile olmadı. Takım halinde böyle bir duruş sergiledik. Soyunma odasında bir toplantı yaptık ve başkanımız da görüntülü aramayla bağlandı"Olayları izlemek için;Video: Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz?Video: PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılıkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Irkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyızTFF: UEFA’nın gerekli cezayı vereceğine inanıyoruzBaşakşehir'in yıldızı Demba Ba'dan ırkçılığa büyük tepki: "Oynamak istemiyorum"Coltescu'ya ömür boyu men cezası gündemde

Dün neler yaşanmıştı?

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00:21 dk 09 Aralık 2020 Yeni Şafak Demba Ba'dan ırkçı hakeme tarihi ayar: Neden siyah insan diyorsunuz? PSG'ye konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo'ya, karşılaşmanın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun 'negro' diyerek ırkçı söylemde bulunmasının ardından Demba Ba hakeme tepki göstererek, 'Beyaz birisi hakkında konuşurken ona 'Beyaz insan' demiyor, sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?' dedi.



