PTT 1.LİG

İsmail Kartal'ın transferini Merkel engellemiş

Ankaragücü'nün başarılı teknik direktörü İsmail Kartal, iki sezon önce Löw ile birlikte Barcelona ya da Real Madrid'e gideceğini ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in araya girmesiyle transferinin suya düştüğünü söyledi.

Haber Merkezi IHA
İsmail Kartal Ankaragücü'nün başında çıktığı 17 lig maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İsmail Kartal Ankaragücü'nün başında çıktığı 17 lig maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İki sezon önce Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw ile beraber Barcelona ya da Real Madrid'e gideceğini ifade eden Kartal, Merkel'in araya girmesiyle söz konusu transferin yattığını söyledi.

Joachim Löw ile 20 yıldır aralıksız olarak görüştüğünü dile getiren İsmail Kartal'ın Fanatik'e yaptığı açıklama şöyle;

"Merkel duruma el attı ve Löw görevine devam etti

  • "Löw 2 sezon önce Almanya Milli Takımı’nı bırakıyordu. Ya Real Madrid ya da Barcelona’nın başına geçecekti. Beni aradı o dönemde. 'İngilizce’ni ilerlet, bana lazım olacaksın' dedi. Ancak daha sonra Merkel duruma el attı ve görevine devam etti. Löw gibi bir dostum olması benim için büyük bir gurur. 20 yıldır aralıksız görüşürüz."

Löw, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde İsmail Kartal'ı ziyaret etmişti.
Löw, Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde İsmail Kartal'ı ziyaret etmişti.

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