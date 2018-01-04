İsmail Kartal'ın transferini Merkel engellemiş

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan Ankaragücü'nde teknik direktör İsmail Kartal, kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İki sezon önce Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw ile beraber Barcelona ya da Real Madrid'e gideceğini ifade eden Kartal, Merkel'in araya girmesiyle söz konusu transferin yattığını söyledi.

Joachim Löw ile 20 yıldır aralıksız olarak görüştüğünü dile getiren İsmail Kartal'ın Fanatik'e yaptığı açıklama şöyle;

"Merkel duruma el attı ve Löw görevine devam etti