Kartal hata yapmadı

Beşiktaş, geçen hafta aldığı görkemli Kayserispor galibiyetini evinde Kocaelispor maçıyla taçlandırmak istiyordu. Bu zamana kadar oynadığı maçlarda 2 mağlubiyet alan ve zirveden uzaklaşan siyah-beyazlıların, zorlu Galatasaray derbisi öncesi tek puan kaybına dahi tahammülü yoktu. Ligde şu ana kadar galibiyet alamayan Kocaelispor için iyi bir başlangıç olmadı. Hatta kamuoyunda Selçuk İnan'ın son maçı olarak da konuşuluyordu. Selçuk hoca, bundan dolayı olsa gerek, ligde savunmanın öne çıkarılmayacağı ilk takım olan Beşiktaş'a karşı risk alarak, arka alanı açarak başladı maça. Tabii birlikte geçişi en iyi yapan takım olan Beşiktaş bu durumu erken cezalandırdı. Rafa Silva sevdiği pozisyonlardan birinde rakibini zorlayarak top kaptı ve iyi bir hücum organizasyonuyla yine bitiren Portekizli oldu. Golden sonra Beşiktaş'ın işi daha da kolaylaştı. Ndidi'nin boşluğu iyi görmesi ile birlikte Cerny kaleciyi de geçerek farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş geçen yıldan beri neyi en iyi yapıyor diye baksak; şüphesiz kontra atak oyunu deriz. Yeni transferler de bu oyuna uyumlu ancak Sergen Yalçın'ın kafasındaki oyunun daha fazla yüklenen, sürekli rakip yarı alanda baskı yapıp önde oynayan bir takım olduğunu biliyoruz. Ancak, o oyunun oturması vakit alacağı için, bu haftalarda günü kurtarmak ve 3 puan almak önemli. Kafasındaki kadroyu stoperler dışında belirleyen Yalçın, bu bölgede ise arayışlarını sürdürüyor. Bu durum Beşiktaş için sıkıntı olacak. Bir takımda en sabit olması gereken bölgenin bu kadar değişken olması, sert maçlarda zafiyet olarak göze çarpabilir. İkinci yarı bütün riskleri alan ve yüklenen Kocaelispor'un Beşiktaş'ın konsantrasyon bozukluğundan faydalanarak Tayfur'la golü buldu. Uzatmada ise Jota Silva skoru belirledi. Beşiktaş, skora göre oyun kabullenmemesi lazım. Skordan bağımsız evinde her daim caydırıcı olması lazım. 90 dakika oyunun içinde kalma meselesi de teknik heyetin takımla konuşması gereken bir konu. İkinci yarı kondisyonu göze çarpar şekilde düşen siyah-beyazlılar için kazanç, oyun değil derbi öncesi skor oldu.