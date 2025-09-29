Yeni Şafak
Süper Lig 7. hafta puan durumu: İşte Lig'de bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 8. hafta maç programı

Süper Lig 7. hafta puan durumu: İşte Lig'de bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 8. hafta maç programı

29/09/2025
AA
Süper Lig 7. hafta puan durumu: İşte Lig'de bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 8. hafta maç programı
Süper Lig 7. hafta puan durumu: İşte Lig'de bu hafta alınan sonuçlar, puan durumu ve 8. hafta maç programı

Süper Lig'de 7. hafta bu akşam oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçıyla tamamlandı. Oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu da güncellendi. İşte Süper Lig 7. hafta puan durumu, maç sonuçları ve gelecek haftanın programı.

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi kapandı. Haftanın son maçında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Ligde 7'de 7 yaparak yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 21 puanla liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımı 15 puanla Fenerbahçe ve 14 puanla Trabzonspor takip etti.

Süper Lig'de bu hafta oynanan 9 müsabakanın 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. Üç mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Toplam 26 gol kaydedildi.


Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor, henüz galibiyet elde edemedi. Ligde Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe ile Göztepe yenilgi yaşamadı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 8. haftanın programı şöyle:


Süper Lig 7. hafta sonuçları

Corendon Alanyaspor-Galatasaray: 0-1

ikas Eyüpspor-Göztepe: 0-0

Gaziantep FK-Samsunspor: 2-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 3-4

TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: 2-1

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 1-2

Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: 2-0

Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-1

Beşiktaş-Kocaelispor: 3-1


Süper Lig 7. hafta puan durumu


Süper Lig 8. hafta maç programı

3 Ekim Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

