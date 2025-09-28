Kocaelispor'da Beşiktaş maçı öncesi iki eksik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Körfez ekibinde Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Trabzonspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK maçlarından mağlubiyet, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılan Körfez temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında başarılı sonuç almayı hedefliyor.
Yeşil-siyahlı ekipte Mateusz Wieteska ve Massadio Haidara'nın sakatlıkları bulunuyor. Kocaelispor, 2 puanla ligin son sırasında yer alıyor.