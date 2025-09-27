Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Kocaelispor hazırlıkları sürüyor

22:2227/09/2025, Cumartesi
Antrenmandan kare.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.


Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sonlandıracak.






#Beşiktaş
#Kocaelispor
#Trendyol Süper Lig
