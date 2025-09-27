Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Demir Ege'den kötü haber

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Demir Ege'den kötü haber

21:0327/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Demir Ege Tıknaz
Demir Ege Tıknaz

Beşiktaş Kulübü, antrenman sonrası ağrı hisseden Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın sol fibula kemiğinde ödem tespit edildiğini duyurdu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül'de yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir. Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Demir Ege'nin sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir."






#Beşiktaş
#Demir Ege Tıknaz
#Sakatlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...