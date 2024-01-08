Süper Lig'de sahasında Sivasspor’a mağlup olan Kayserispor’da başkan Ali Çamlı, maç sonrasında verilen penaltı kararıyla ilgili olarak, "Eğer o pozisyona bir kişi çıkıp penaltı desin özür dileyeceğim. Lige ayar verilmek isteniyorsa ligden çekiliriz. Bir maç nasıl rezil edilir örneğini bugün gördük" şeklindeki açıklama yapmıştı. Çamlı, pozisyonun penaltı olarak yorumlanması üzerine özür diledi.