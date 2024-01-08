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Spor

Ali Çamlı söylediklerinden pişman oldu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Sivasspor maçında aleyhlerine verilen penaltı nedeniyle yaptığı "Ligden çekiliriz" açıklaması için özür diledi.

11:28 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:31 - 8/01/2024 Pazartesi
IHA
Maçtaki penaltı pozisyonu
Maçtaki penaltı pozisyonu

Süper Lig'de sahasında Sivasspor’a mağlup olan Kayserispor’da başkan Ali Çamlı, maç sonrasında verilen penaltı kararıyla ilgili olarak, "Eğer o pozisyona bir kişi çıkıp penaltı desin özür dileyeceğim. Lige ayar verilmek isteniyorsa ligden çekiliriz. Bir maç nasıl rezil edilir örneğini bugün gördük" şeklindeki açıklama yapmıştı. Çamlı, pozisyonun penaltı olarak yorumlanması üzerine özür diledi.


Spor yazarları ve eski hakemlerin Kayserispor aleyhine verilen penaltı kararı hakkında hakem Alper Akarsu’yu haklı bulan yorumlar yapması ve pozisyonun ’penaltı’ olarak değerlendirilmesinin doğru olduğunu ifade etmesi üzerine bir televizyon programına katılan Başkan Çamlı, "Özür diliyorum. Deniz hoca penaltı diyorsa, penaltıdır" dedi.






#Süper Lig
#Kayserispor
#Ali Çamlı
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