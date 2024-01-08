Süper Lig'de sahasında Sivasspor’a mağlup olan Kayserispor’da başkan Ali Çamlı, maç sonrasında verilen penaltı kararıyla ilgili olarak, "Eğer o pozisyona bir kişi çıkıp penaltı desin özür dileyeceğim. Lige ayar verilmek isteniyorsa ligden çekiliriz. Bir maç nasıl rezil edilir örneğini bugün gördük" şeklindeki açıklama yapmıştı. Çamlı, pozisyonun penaltı olarak yorumlanması üzerine özür diledi.
Spor yazarları ve eski hakemlerin Kayserispor aleyhine verilen penaltı kararı hakkında hakem Alper Akarsu’yu haklı bulan yorumlar yapması ve pozisyonun ’penaltı’ olarak değerlendirilmesinin doğru olduğunu ifade etmesi üzerine bir televizyon programına katılan Başkan Çamlı, "Özür diliyorum. Deniz hoca penaltı diyorsa, penaltıdır" dedi.