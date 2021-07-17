Süper Lig ekibine haciz kararı verildi: Kendi logosunu kullanamayacak

Mali sorunlar yaşayan Kayserispor'a bir kötü haber de mahkemeden geldi. 2014-2015 yılları arasında Kayserispor'da oynayan Anıl Taşdemir'in menajeri, alacaları nedeniyle yasal işlem başlattı. Fakat Kayserispor Kulübü, menajere herhangi bir borçları olmadığını belirtti ve ardından mahkeme süreci başladı.
CNN Türk'ün haberine göre mahkeme süreci sona erdi ve Kayserispor'un menajere ödeme yapmasına karar verildi. Ancak ödeme yapılmadığı için haciz işlemi başlatıldı.
- Kendi logosunu kullanamayacak
- Haberde, Bakırköy 2. İcra Dairesi tarafından Kayserispor'un 8 markasında haciz kararı verildiği kaydedildi. 8 markaya bilirkişi tarafından 2 milyon 230 bin TL değer biçilirken, taraflar rakamlara itiraz etmezse markalar satışa çıkacak. Satış sonucunda Kayserispor'un logosu ve diğer markalar alan kişinin olacak. Bu süreçten sonra Kayserispor artık kendi logosuyla maçlara çıkamayacak.
Kayserispor’un anlaşma sağladığı Lionel Carole ile Majid Hosseini, bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara katılacak.https://t.co/sCaB1vQrTB
Kayserispor’un anlaşma sağladığı Lionel Carole ile Majid Hosseini, bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara katılacak.https://t.co/sCaB1vQrTB— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 13, 2021