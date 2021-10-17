Kim Min-Jae kırmızı kart gördü, sosyal medya karıştı: Rıdvan Dilmen'den kırmızı yorumu

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında nefes kesici anlar yaşanırken, sarı-lacivertlilerde Kim Min-Jae 23. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Trabzonspor'un hızlı atağında topla buluşan Djaniny, Fenerbahçe ceza sahasına girmek için hareketlendi. Kim Min-Jae'nin müdahalesiyle yerde kalan Djaniny, penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Koreli oyuncuyu ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atarken, pozisyonun dışarda olduğunu ifade ederek frikik verdi. Topun başına geçen Bakasetas fileleri havalandırdı.

"Faul olduğu bile tartışılır"

Yaşanan bu pozisyon sonrasında sosyal medya ikiye bölündü. Eski hakem ve futbolculardan bazıları, hakem Ali Şansalan'ın doğru karar verdiğini savunurken; bazıları ise kararın yanlış olduğunu savundu.

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise TRT Spor'da katıldığı programda pozisyonu değerlendirdi. Dilmen, "Faul olduğu bile tartışılacak pozisyonda Ali Şansalan, Kim Min-Jae’ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi" ifadelerini kullandı.

Kim Min-Jae ile Djaniny arasında yaşanan pozisyon. (Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır)

Kim Min-Jae ile Djaniny arasında yaşanan pozisyon. (Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır)

Kim Min-Jae ile Djaniny arasında yaşanan pozisyon. (Görüntüler beINSPORTS'tan alınmıştır)