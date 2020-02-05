Kırklarelispor-Fenerbahçe: 0-3

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 43. ile 52. dakikalarda Mevlüt ve 57. dakikada İbrahim Sürgülü'nün kendi kalesine attığı golle 3-0 kazandı.

Futbolculardan birlik mesajı

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı başlamadan önce iki takım oyuncuları, tribünlerden gelen istekleri geri çevirmediler. El ele tribünlere yönelen futbolcular taraftarları selamlarken, yapılan tezahüratlarla destek gördüler.

Maça yoğun ilgi

GMG Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 3 bin 750 kişi kapasiteli statta tribünler tamamen dolarken, taraftarlar; polis ve jandarma ekiplerince kale arkasında kurulan barikatın arkasında mücadeleyi izleyebildi. İçeri giremeyen taraftarlar ise stat çevresindeki tel örgülerin arkasından, yakınlarda bulunan kafelerden, evlerinin balkonlarından ve çatılarından yağışlı havaya rağmen karşılaşmayı takip etti.

Öte yandan Kırklarelispor taraftarı, "Çoğu Gitti Azı Kaldı" şeklinde pankart açarken kupa kaldıran futbolcu koreografisi gerçekleştirdi. Tribünde yer alan taraftarlar Elazığ’ın plaka kodu olan karşılaşmanın 24’üncü dakikasında atkılarını sahaya atarak destek oldular. Taraftarlar, "Elazığ üşüme Kırklareli Seninle" şeklinde tempo tuttular.

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer.

Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan, Ferdi, Rodrigues, Zajc, Mevlüt