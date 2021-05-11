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Konya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 41. haftasında Trabzonspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada kazanan çıkmadı
​Konyaspor-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 41. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golünü 64. dakikada Lewis Baker kaydederken, Konyaspor'un golünü ise 82. dakikada Amir Hadziahmetovic attı. Ayrıca bordo-mavili takımda Serkan Asan 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu beraberliğin ardından Trabzonspor puanını 68'e, Konyaspor 49'a yükseltti. Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni kabul edecek. Konyaspor ise deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

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