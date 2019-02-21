Lassana Diarra futbol kariyerini noktaladı

Bir dönem adı sık sık Galatasaray ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Lassana Diarra PSG ile sözleşmesini feshetti. 33 yaşındaki futbolcu bu ayrılığın ardından futbol kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Arsenal ve Real Madrid gibi takımlarda forma giyen ve büyük başarılar elde eden Diarra, son olarak PSG'ye transfer olmuştu. Tecrübeli oyuncu yaşadığı diz sakatlığı sonrasında kariyerine nokta koymaya karar verdi.

2016-2017 sezonunda Galatasaray'ın orta sahaya almak istediği birinci oyuncu konumunda olan Lassana Diarra o dönem Marsilya'dan ayrılamamış ve transfer gerçekleşmemişti.

Lassana Diarra'nın kariyerinde Premier Lig ve La Liga şampiyonlukları bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcu ülkesinin formasını da 34 kez giyme başarısı gösterdi.