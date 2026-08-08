Lionel Messi'nin acı günü! Vefatını duyurdular

Arjantin basınından gelen son dakika haberlerine göre, 7 Ağustos Cuma gecesi durumu ağırlaşan Jorge Horacio Messi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ve sağlık durumu spor kamuoyunun yakından takip ettiği 68 yaşındaki Jorge Messi’nin vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Lionel Messi’nin çocukluk yıllarından itibaren futbol yolculuğundaki en kilit figür olan Jorge Messi, oğlunun Newell's Old Boys altyapısındaki ilk adımlarından Barcelona'ya transferine, tarihin en büyük futbolcusu olma yolundaki her aşamada arkasındaki en büyük güçtü. Aynı zamanda menajerliğini de yürüten Jorge Messi, oğlunun kariyer yönetiminde ve kritik dönemeçlerinde her zaman sahnenin arkasındaki en önemli isim olarak biliniyordu.

Jorge Messi’nin vefat haberinin ardından başta Arjantin Futbol Federasyonu olmak üzere, Lionel Messi’nin formasını giydiği kulüpler ve dünya futbol camiasından çok sayıda taziye mesajı yayımlandı. Messi ailesinin bu zor gününde futbol dünyası başsağlığı dileklerini iletti.