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Spor

Markovic Trabzon'a geldi

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen Lazar Markovic ile anlaştı ve yıldız oyuncu Trabzon'a geldi.

21:51 . 14/02/2023 Salı
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Lazar Markovic

Lazar Markovic

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Spor Toto Süper Lig’den çekilme kararı alan Gaziantep FK’nın kanat oyuncusu Lazar Markovic, bordo-mavili takımla anlaşma sağladı ve Trabzon'a geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) deprem nedeniyle ligden çekilmesine onay verdiği takımların oyuncuları, yeni takımlarında yabancı kontenjanından sayılmadan maç listesinde yer alabilecek.

Daha önce Fenerbahçe'de oynamıştı

Daha önce Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Gaziantep FK formasıyla 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Sırp futbolcunun Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



#Trabzonspor
#transfer
#Markovic
1 saat önce
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Markovic Trabzon'a geldi
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