Markovic Trabzon'a geldi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Spor Toto Süper Lig’den çekilme kararı alan Gaziantep FK’nın kanat oyuncusu Lazar Markovic, bordo-mavili takımla anlaşma sağladı ve Trabzon'a geldi.

Daha önce Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Gaziantep FK formasıyla 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Sırp futbolcunun Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.