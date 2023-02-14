Markovic Trabzon'a geldi

|
Lazar Markovic
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Spor Toto Süper Lig’den çekilme kararı alan Gaziantep FK’nın kanat oyuncusu Lazar Markovic, bordo-mavili takımla anlaşma sağladı ve Trabzon'a geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) deprem nedeniyle ligden çekilmesine onay verdiği takımların oyuncuları, yeni takımlarında yabancı kontenjanından sayılmadan maç listesinde yer alabilecek.
Daha önce Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Gaziantep FK formasıyla 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Sırp futbolcunun Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.