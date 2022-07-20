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Mehmet Büyükekşi'den 'yabancı hakem' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükkeşi, "Yabancı hakemleri ihtiyaç olursa sadece VAR hakemi olarak getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Büyükekşiden yabancı hakem açıklaması
Mehmet Büyükekşi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon bünyesinde görev yapan kurulların yeni dönem başkan ve üyelerini tanıtmak üzere Riva'da düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Büyükekşi, yabancı hakem ve VAR konusunda önemli mesajlar verdi.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ana gündemimiz Fair-Play"


  • "Kurullarımızda bulunan başkan ve üyelerin hepsi çok değerli kariyerlere sahipler. Biz kendilerine güveniyoruz. TFF olarak en büyük arzumuz Türk futbolunda en kısa zamanda karşılıklı güven olgusu yaratmak. Fair-Play'e çok önem veriyoruz. Futbolcularımız, yöneticilerimiz, teknik adamlarımız, seyircilerimiz de bu konuya önem vermeli. Fair-Play konusu ana gündem maddemiz olacak."

"VAR kayıtlarını stoklayacağız"


  • "TFF, FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde hareket ediyor. VAR odasını teknik direktörlerin, yöneticilerin ve basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Maçın olmadığı günlerde randevu ile davet edeceğiz. VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak biz 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız ve gerekli durumda incelenmesini sağlayacağız."

"Yapay zeka ile hatayı minimuma indireceğiz"

  • "Futbolda marka değeri çok düştü. Ana amacımız bunu yükseltmek. Marka değerini yükseltmek için insan inisiyatifini en aza indirmek istiyoruz. Yapay zeka ile hatayı minimuma indirip, hata olsa bile doğal karşılanacak seviyede olmasını amaçlıyoruz."

VAR'a yabancı hakem

  • "Prensip olarak yabancı hakemleri ihtiyaç olursa sadece VAR hakemi olarak getirmeyi düşünüyoruz."
Hakem performansı ölçümü
  • "Hakemlerin performansının detaylı bir şekilde ölçülebilmesi için bazı üniversiteler ile görüşmeler yapıyoruz. Kısa süre içinde anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum."

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